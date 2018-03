Controlli in stazione e al centro commerciale Porta Siena: giovane trovato in possesso di marijuana

Nell’ambito della intensificazione dei dispositivi di controllo presso le zone cittadine di transito svolti in occasione delle festività pasquali, personale in borghese della Polizia di Stato ha svolto specifici appostamenti presso la stazione di Siena per contrastare anche il consumo di stupefacenti tra giovani adolescenti.Durante tale servizio sono stati notati un gruppo di ragazzi intenti a confabulare in un piazzale del centro commerciale Porta Siena. In questa circostanza è stato notato un movimento sospetto che ha fatto scattare un pedinamento. Così i poliziotti della Squadra Mobile hanno identificato un giovane. Il ragazzo, mostrando evidenti segnali di nervosismo ed incalzato dalla domande degli inquirenti, ha consegnato un pacchetto di sigarette al cui interno era abilmente nascosto un involucro contenente stupefacente, una dose di sostanza marijuana. Il giovane, di appena 16 anni, è stato riaccompagnato a casa ed affidato ai genitori. Per lui è scattata una segnalazione alla Prefettura. Sono in corso serrate indagini per individuare gli altri responsabili e stroncare il giro di spaccio.