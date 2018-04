Lunedì 2 aprile la cappella di Piazza del Campo si colora di blu per la ''Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo''

Affinché le persone autistiche e le loro famiglie vengano aiutate, rispettate, valorizzate

Il 2 aprile si celebra la “Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo”, sancita dall’ONU per mettere in evidenza le problematiche di milioni di persone autistiche, con l’obiettivo di promuovere la ricerca scientifica e la solidarietà per chi ne è colpito. L’occasione per incontrarsi, testimoniare, proporre un nuovo modo di pensare, ‘diverso’ dal solito. Attraverso la campagna “Light it up blue”, promossa dall’organizzazione internazionale Autism Speaks, i principali monumenti delle città del mondo verranno illuminati di blu, così come lo sarà la Cappella di Piazza del Campo la sera del lunedì di Pasqua.."Un’adesione convinta – ha detto il sindaco Bruno Valentini – a un’iniziativa che, seppur simbolica, vuole dimostrare la nostra vicinanza alle tante famiglie che, quotidianamente, si trovano a dover affrontare percorsi e problematiche difficili per aiutare i loro figli ad uscire da quel limbo di isolamento dove, troppo spesso, insieme alla sindrome, anche la società “normale” li relega".Sì perché essere consapevoli dell’autismo significa prendere coscienza dei numeri, purtroppo altissimi e in continuo aumento, della gravità, ma anche delle possibilità che questi bambini possono avere."Tanti i problemi legati alla loro sindrome – come evidenzia Alberto Negri, presidente dell’Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe - sia relazionali sia comunicativi. Non sanno gestire le emozioni e le amplificano in maniera eccessiva, oppure le annullano tenendo tutto dentro. Hanno un modo tutto loro di vedere il mondo. Hanno bisogno di costanti attenzioni, stimoli e contatti umani per migliorare la loro autonomia e compiere gli atti quotidiani della vita. Ma hanno anche molti talenti, che andrebbero scoperti e incentivati, per la loro realizzazione e inserimento nella società".L’Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe dal 2011 si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni affinché le persone autistiche di ogni età, ed i loro familiari, ricevano l’attenzione che meritano.Ricco il programma che vede coinvolte, quest’anno, ben 10 città. Insieme a Siena Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Montepulciano, Monteriggioni, Monteroni d’Arbia, Pienza, San Gimignano, Sovicille, e la USL sud est Toscana, impegnate in iniziative per dare visibilità all’autismo.Verrà illuminato di blu, colore dell’autismo, almeno un monumento in ogni Comune e la sede Usl di Siena. In parallelo le associazioni e commercianti locali esporranno e diffonderanno il materiale informativo preparato per l’occasione dall’Associazione AS-PP.