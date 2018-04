Il coordinamento provinciale di Forza Italia chiede la verifica dello stato di sicurezza delle nostre strade

"Il coordinamento provinciale di Forza Italia chiede urgente verifica delle strade regionali e provinciali in Val di Chiana e zone Amiata.Occorrono – secondo Lorenzo Loré e Fabio Giani, coordinatore e vice coordinatore provinciale del partito - stanziamenti consistenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria visto che alcune di esse hanno il manto stradale deteriorato e si creano continue crepe, non rendendole più sicure.Tutto questo è necessario per ovviare ai disagi come quelli che stiamo vivendo in questi giorni con la chiusura totale della provinciale 146 tra Chianciano e Sant'Albino a causa della frana verificatasi.Ci preme ricordare che il sud della nostra provincia ha nel turismo, anche se ormai fortemente ridotto e sempre più giornaliero, una delle maggiori risorse. Riteniamo, quindi, che un buon biglietto da visita per coloro che si recano nel sud della provincia possa essere far trovare loro strade sicure".