Multe record, Uniti per Siena: ''Una vergogna. Nel futuro auspichiamo una moratoria sulle multe già realizzate''

“Paga, taci, guarda i lavori pubblici della campagna elettorale del Valentini e continua a votare per il PD”: così possiamo riassumere l’ennesimo atteggiamento di un’Amministrazione comunale che preferisce, piuttosto che percorrere altre strade, mettere le mani nel portafoglio dei senesi per ripianare il bilancio, massacrando tantissimi lavoratori ogni giorno solo per fare cassa." Interviene così Uniti per Siena con una nota."E’ ovvio che, al di là delle belle parole di circostanza, chi si candida alla guida della Città dovrà annunciare una moratoria delle multe già realizzate ed una maggiore razionalizzazione degli autovelox, perché ci sono punti veramente assurdi nei quali sono stati messi e che servono solo ed esclusivamente per colpire chi viene ogni giorno a Siena per lavorare.Chiediamo, altresì, che alla Polizia Municipale siano dati maggiori compiti operativi e di prevenzione, nell’interesse vero della Città e dei suoi abitanti o frequentatori".