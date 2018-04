Siena, crollo pino in viale Bracci: intervento del Comune

A seguito del crollo di un pino in viale Bracci, a Siena, nella stessa strada verrà realizzato un intervento urgente di controllo e, ove necessario, eventuale abbattimento di altri alberi a rischio."I pini, piantati in passato con eccessiva disinvoltura - si legge in una nota del Comune -, sono una specie inadatta al contesto urbano, come già verificato con la caduta di un altro pino l'estate scorsa allo Stadio Artemio Franchi. Gli alberi presenti su tutto il territorio comunale sono circa 30mila, su quali è in corso un attento monitoraggio a tappeto: al momento sono stati già controllati oltre 10mila esemplari. Su questi 10mila sono circa 500 quelli che presentano criticità. Laddove fosse necessario procedere all'abbattimento della pianta, l'Amministrazione Comunale ha già preso l'impegno che per ogni pianta tagliata ne verrà piantata una nuova, se possibile nello stesso luogo".