Cantiere democratico: tavoli delle idee per la costruzione del programma elettorale

"​L’Unione Comunale PD di Siena lancia il cantiere delle idee per il programma elettorale che si svolgerà venerdì 13 aprile al Circolo di Sant’Andrea dalle ore 17,00 alle ore 24,00. Un primo appuntamento per la costruzione di una piattaforma di proposte e priorità per lo sviluppo e la crescita della città che il Partito vuole consegnare al candidato Bruno Valentini come base della futura azione amministrativa". Così un intervento dell'Unione comunale di Siena del Partito Democratico."Il PD intende dare vita ad un cantiere democratico di idee e progetti per la “Città Futura” ricercando il massimo coinvolgimento degli iscritti e la partecipazione dei cittadini e dei rappresentanti dell’associazionismo culturale della solidarietà, del dono e del volontariato, del mondo dei diritti e della tutela del lavoro, delle organizzazioni imprenditoriali.I quattro pilastri fondanti attorno ai quali sviluppare le idee saranno il concetto di “Siena inclusiva” con l’ascolto dei cittadini e la considerazione profonda dei loro bisogni, per una migliore programmazione dei servizi. Quello di “Siena sostenibile” per l’estensione democratica dell’accesso alla vivibilità. La “Siena di Qualità” promuovendo l’interazione tra reti, saperi e innovazione per rilanciare economia e occupazione sul nostro territorio. La “Siena Giovane” che deve rispondere alle nuove generazioni dando loro spazio, opportunità, dignità e valorizzazione.Dopo l’introduzione del Segretario Comunale del Partito ed il contributo iniziale del Sindaco alla discussione, verranno creati dei tavoli di confronto con un moderatore per sviluppare proposte sui temi di: urbanistica, ambiente, risorse, economia, servizi a rete, piano della mobilità, infrastrutture della “Grande Siena”, welfare di comunità”, diritto alla salute ed assistenza, lavoro, innovazione , ricerca, ruolo delle università, la cultura come strumento di coesione sociale e le politiche giovanili.Alla fine dei confronti i risultati di ogni singolo tavolo verranno presentati ai partecipanti ed inclusi in una bozza di documento che rappresenterà la base per lo sviluppo del futuro programma elettorale del Partito Democratico per la città.​Saranno presenti all'inizitiva il capogruppo PD Consiglio Regionale Leonardo Marras ed il parlamentare PD Pier Carlo Padoan​".