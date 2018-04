Sena Civitas: ''I soliti giochi dei partiti: a Firenze la Lega sceglie il candidato non voluto dai leghisti senesi''

"A Firenze la Lega scambia il candidato a Sindaco di Siena con quello di Pisa. L’ennesimo baratto che dimostra quanto lontane siano le logiche dei partiti rispetto agli interessi del territorio. L’ennesima prova delle interferenze di Firenze e Roma che hanno portato all’impoverimento di Siena e alla Perdita del Monte dei Paschi". Così inizia un intervento del circolo Siena Civitas per Massimo Sportelli sindaco."Quale prezzo pagherà questa volta Siena per un accordo politico che passa sopra alla testa dei senesi? Nessun vero parlamentare di Siena; nel centrodestra molti parlamentari ma solo di tutte le altre province toscane; nel PD paracadutati dall’alto. Leggere che una aggregazione formata da partiti rappresentata da un candidato civico è quasi civica, fa sorridere per non dire altro. Senza parlare di palesi rapporti trasversali romani e fiorentini e di presenze politicamente molto scomode.Immaginiamo l’imbarazzo di chi nella Lega ha indicato come candidato a Sindaco il Dr Guasconi, peraltro persona stimata in città, che ha dovuto accettare un diktat fiorentino. E’ vera alternativa al PD di Siena quella formata da tre partiti di centrodestra che calpestano scelte territoriali, o ciò nasconde desideri inconfessabili e copioni già rivisti nel passato?Sena Civitas è formata da persone di area moderata che hanno deciso di mettere gli interessi di Siena al primo posto dicendo no alle tessere di partito e un no ai partiti per le elezioni amministrative. Il ruolo politico dei partiti viene riconosciuto come essenziale per la democrazia ma andrebbero riviste le mille cose che hanno allontanato i cittadini dalla partitocrazia e costretto a votare alle politiche tappandosi il naso.L’esperienza passata ha dimostrato che a Siena il centrodestra, fiorentino e romano, non ha mai voluto vincere. Noi di Sena Civitas che sostenemmo Eugenio Neri nel 2013, purtroppo lo sappiamo bene che il patto del Nazareno, palese o strisciante, favorì la vittoria di Valentini.Per questo la nostra scelta civica. Per questo le decisioni su Siena vanno prese da chi vive a Siena. L’aggregazione civica formata da più liste, rappresentative di varie anime, che sostiene la candidatura di Massimo Sportelli, di cui Sena Civitas rappresenta la lista di area culturale moderata, è la sola vera alternativa al PD che dia garanzia che gli interessi di Siena prevarranno su tutto".