Maria Isabella Becchi (Nero su Bianco): ''Dopo anni il parcheggio di via Frajese riapre… vicino alle elezioni''

"Ancora una volta nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale il sindaco Valentini e l’assessore Mazzini hanno dimostrato che le decisioni si prendono solo a ridosso delle elezioni". Così interviene Maria Isabella Becchi di Nero su Bianco."Come consiglieri di Nero su Bianco avevamo presentato un’interrogazione sul mancato utilizzo del parcheggio sotterraneo di Via Frajese, zona Colonna San Marco. Il parcheggio era stato realizzato su progetto privato del 2000: appartamenti, locali commerciali, locali privati a uso pubblico ed appunto un grande parcheggio interrato di circa 110 posti auto con aree di sosta pertinenziali per ulteriori 300 posti. Un’importante area strategica in termini di approdo al centro città.Dopo che ci sono stati elencati in maniera precisa e pedissequa i complicati iter burocratici affrontati, nonché le difficoltà riscontrate in tutti questi anni, ci è stato risposto che i lavori definitivi stanno terminando e che il parcheggio verrà aperto a luglio. Guarda caso l’annuncio arriva proprio in periodo elettorale.Nel frattempo, però, come l’assessore ha riconosciuto, i ritardi hanno provocato enormi danni alle attività commerciali presenti a causa della mancanza di parcheggi, oltre ai gravi disagi per i singoli cittadini residenti che, per il sempre maggiore degrado della zona, hanno subito anche vari furti nelle abitazioni ed hanno dovuto convivere spesso con persone senza fissa dimora accampati praticamente sotto casa.Il Comune stesso ha avuto un enorme danno economico per il mancato concreto utilizzo del valore equivalente agli oneri di costruzione non corrisposti e per le somme non percepite a titolo di tariffe orarie e abbonamenti dei posti auto.Chi risarcisce tutto ciò? E’ possibile che a Siena nessuno mai si assuma la responsabilità di ciò che accade e poi, miracolosamente, i problemi vengono risolti solo nel periodo delle elezioni?E’ per questo che ho concluso il dibattito sull’interrogazione affermando che in questa città le elezioni dovrebbero esserci almeno una volta all’anno".