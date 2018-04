"Desidero ringraziare la base della Lega che ostinatamente per mesi mi ha cercato e voluto quale suo candidato Sindaco. Ringrazio i privati cittadini per i numerosi attestati di stimapervenutimi. Logiche politiche regionali e nazionali hanno diversamente divisato". Questo l'inizio di una nota con la quale Alberto Guasconi si ritira ufficialmente da candidato della Lega per le prossime amministrative."Faccio non tre bensì nove passi indietro. Torno privato cittadino augurando un proficuo lavoro a tutti coloro che saranno impegnati nella prossima tornata elettorale."