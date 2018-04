Valentini: ''Confronto con De Mossi? Non vedo l'ora''

"L'avvocato De Mossi chiede un confronto con me? Ben venga, non vedo l'ora". Risponde così il Sindaco Bruno Valentini alla richiesta del candidato della destra-centro, che ha detto di voler "sfidare" il primo cittadino sui temi della Banca e della Fondazione MPS."Organizziamo il confronto – prosegue il Sindaco – purché sia pubblico e affronti le questioni nel merito, al di là dei banali slogan tipici della campagna elettorale. Per quanto riguarda il futuro della Fondazione, il candidato De Mossi, come già ho avuto modo di fargli notare, dovrebbe sapere che la scelta non spetta al Sindaco, perché i deputati generali, una volta nominati dai diversi enti designanti, agiscono in autonomia, che personalmente considero un bene prezioso. De Mossi è in palese contraddizione: da un lato sostiene che la politica non debba interferire nelle scelte della Fondazione, dall'altro chiede che esse vengano fatte dopo l'elezione del futuro sindaco, evidentemente perché spera di condizionarle"."Per quanto riguarda i soldi che la banca in passato ha prestato a partiti od esponenti politici senza riaverli indietro, non ho niente in contrario alla loro pubblicità o a quella di altri debitori insolventi, purché non si violi nessuna legge. Immagino però – aggiunge Valentini – che ci saranno sorprese, a partire proprio dalle forze principali che sostengono lo stesso De Mossi, civico per finta, visto che pende dalla labbra di Salvini"."Siamo noi ad aver sfidato a viso aperto le vecchie logiche di potere che hanno imbrigliato Siena per anni, liberando la città dai veleni e dalla paura. Non per niente molti di quelli che mi contrastano lo fanno perché non hanno avuto ciò che speravano, perché con me le vecchie clientele sono saltate ed in questi anni abbiamo ascoltato più la società civile dei dinosauri della politica. Comunque su quel periodo buio di Siena e degli intrecci di potere che si esprimevano negli incarichi in banca e nelle società partecipate, De Mossi potrà raccontarci qualcosa di interessante per esperienza diretta, a differenza di me” conclude il primo cittadino.