Giusti e Becatti (Uniti per Siena) intervengono sui filmati audiovisivi realizzati dall'Amministrazione comunale

"Come altri cittadini di Siena siamo venuti a conoscenza di un fatto ci lascia di stucco". Così inizia un intervento di Francesco Giusti e Susanna Becatti di Uniti per Siena."Ci riferiamo alla vicenda degli 11.000 Euro che sarebbero stati spesi dal Sindaco per acquisire una documentazione audiovisiva per condividere con la cittadinanza il lavoro svolto, sulla falsariga di quanto già avvenuto con i depliants, stampati e distribuiti nelle cassette postali del centro storico e della periferia.Sappiamo benissimo che è un dovere di una qualsiasi amministrazione comunale rendere partecipi i cittadini di ciò che fatto e di come lo ha fatto (in questo caso "poco" e "male"), ma sinceramente questa spesa ci sembra molto più assimilabile ad una forma di propaganda pubblicitaria da parte dell'Amministrazione, in previsione della prossima campagna elettorale che vede Valentini nuovamente candidato, piuttosto che un vero e proprio strumento di informazione per il cittadino".