Forza Italia: campagna affissioni e gazebo verso il voto delle Comunali di giugno

Dichiarazione del coordinatore comunale di Forza Italia Siena, Alessandro Manganelli

"Da questa settimana e per i prossimi 20 giorni Forza Italia farà partire la propria campagna elettorale anche tramite i manifesti. Lo slogan è chiaro "LA MOSSA PER CAMBIARE". Dopo l'accordo di tutto il centrodestra con e per l'Avvocato Luigi De Mossi come candidato Sindaco per Siena anche noi abbiamo voluto subito entrare nel vivo della mobilitazione facendo capire che solo Forza Italia ed il centrodestra possono essere l'unica seria e vera alternativa al Governo della Sinistra. Mai come questa volta chi vuole cambiare voterà De Mossi.Nei prossimi giorni con l'inizio della raccolta firme presenteremo anche la Lista dei nostri candidati al Consiglio Comunale, sarà una compagine forte e competitiva un giusto mix di esperienza e gioventù per il rilancio del territorio senese. L'occasione che ci capiterà in città è di quelle "ghiotte" per dare una spallata allo strapotere della sinistra e per proporre una concreta alternativa di Governo. I successi in Toscana a Grosseto Arezzo e Pistoia, grazie all'impegno del nostro coordinatore regionale On. Stefano Mugnai, dimostrano che in Toscana si può vincere. Si deve vincere. La Toscana ed i suoi comuni non sono più un'esclusiva della sinistra. La popolazione ha capito che esiste una diversa gestione della macchina amministrativa che produce buongoverno e meno tasse. A noi il compito di lanciare questa battaglia per il bene di Siena e dei suoi cittadini.A partire dalle prossime settimane inizieremo inoltre i mercoledì mattina ed i sabato mattina ad allestire Gazebo di Forza Italia in centro e nelle zone limitrofe per proporre le nostre idee per Siena ed ovviamente ascoltare le proposte dei cittadini. Sarà questa un'occasione per vivere e respirare insieme una nuova aria che gira in città, quella della vittoria e del cambiamento con il Centrodestra a Siena!"