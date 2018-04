Giuseppe De Zio (Nero su Bianco): ''Centro storico con strade dissestate, un pessimo biglietto da visita''

"Ritardi nella manutenzione e pessima qualità del materiale"

"Visitando numerosi paesi della nostra provincia che come Siena hanno le strade centrali lastricate in pietra serena costatiamo la loro perfetta manutenzione". Così l'inizio di un intervento di Giuseppe De Zio di Nero su Bianco."Purtroppo non è così nella nostra città - prosegue De Zio -. Proprio il Corso principale è tutto buche e avvallamenti mentre, nella altre strade del centro, le auto in caso di pioggia investono di schizzi i pedoni (vedi davanti alla Loggia degli Uniti). Né la situazione è migliore dove si è intervenuti in tempi abbastanza recenti come in via Pianigiani. Le toppe realizzate, oltre ad esse anti estetiche, non hanno certo migliorato la situazione, anzi. In più procedere a sostituire una lastra qua e là aumenta i costi, non consente di recuperare le pietre tolte e impietosamente spezzettate dai martelli pneumatici, fa dilatare a dismisura i tempi degli interventi. Il problema riguarda sia il metodo di intervento che la qualità del materiale utilizzato. Infatti, considerata la debolezza della “pietra serena” che si sfalda facilmente (vedi Piazza Matteotti), l’aspetto qualitativo assume un’importanza fondamentale. Alla base c’è spesso una cattiva gestione degli appalti pubblici e la pratica dei massimi ribassi che induce le aziende a cercare il peggior prodotto sul mercato.Vista la situazione attuale non certo un bel biglietto da visita per la nostra città, riteniamo che la manutenzione costante e programmata delle vie, dovrà avere un’attenzione particolare soprattutto dal punto di vista qualitativo, da parte del candidato sindaco Sportelli una volta eletto. E' un’ idea di gestione amministrativa proposta da tempo da Nero su Bianco che aiuta ad evitare i disagi che nascono in seguito a inevitabili chiusure di strade. L’attuale concentrazione di numerosi cantieri di manutenzione, prodotta dall’inerzia dell’amministrazione Valentini, ha causato, infatti, una spiacevole dilatazione dei tempi di lavoro che ha trasformato la nostra splendida città in un cantiere a cielo aperto. Il tutto si consuma (già dallo scorso anno) in piena stagione turistica a discapito dell’immagine della nostra città. Crediamo fermamente che Siena e i suoi cittadini meritino un trattamento migliore. Per questo - conclude Giuseppe De Zio - ci impegneremo per una nuova amministrazione più sensibile ai bisogni della città".