Sergio Fucito (CasaPound) sulla sicurezza: ''La delinquenza è una faccenda seria che dovrà essere affrontata con idee nuove e tanta determinazione''

"In prossimità delle elezioni comunali che interesseranno Siena il 10 giugno pare doveroso esprimere la propria opinione su un argomento tanto sensibile alla cittadinanza come la sicurezza”, così il candidato sindaco di CasaPound, Sergio Fucito apre la discussione."La fila interminabile di senesi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di via Bracci in attesa di poter riconoscere i preziosi rubati e fortunatamente recuperati dalle Forze dell’Ordine evidenzia platealmente due cose ben precise:La prima è l’intelligenza e la capacità degli uomini delle nostre forze di polizia che con pochissimi mezzi e gravemente sotto organico ottengono, nonostante tutto, brillanti risultati nel contrasto di quella criminalità (spesso straniera) che viene recepita dai nostri cittadini come forma di odiosa microcriminalità capillarmente diffusa nel nostro territorio al pari di una vera e propria pestilenza.La seconda è che le dichiarazioni, a suo tempo rilasciate al riguardo dal sindaco Valentini, oggi candidato per un secondo mandato, sono giunte ad inerziale rimorchio delle posizioni espresse negli scorsi mesi da parte del Prefetto e del Questore di Siena tutte finalizzate ad una precisa strategia di rendere opaca la dimensione del fenomeno della microcriminalità.Appare purtroppo evidente che sia stata perseguita una precisa volontà politica, una ostentazione di artificiosa sicurezza, perchè tutto venisse liquidato come eventi isolati e scollegati dalla realtà quotidiana; questo velo è finalmente caduto, e la realtà appare cristallina di fronte agli occhi di tutti i cittadini di Siena - Continua così Fucito -. Le recenti impietose classifiche del “Sole 24 ore” vedono Siena precipitata dal 25°al 61° posto a livello nazionale con punte del 64° posto per scippi e borseggi e, addirittura, del 67° posto per i furti negli appartamenti.La sicurezza cittadina e del territorio senese non può più quindi essere affidata a puerili comunicati che emanino una blanda quanto sterile rassicurazione, ma sono necessarie azioni concrete, progettualità chiare che evidentemente non sono nel DNA dell’attuale sindaco e di altri candidati. Il programma politico di CasaPound è quello di assicurare la sicurezza di Siena, riducendo a zero sia le mere esternazioni propagandistiche del “Sindaco candidato” che l’inutile e dannosa richiesta di militarizzazione da parte di altre forze politiche - conclude il candidato sindaco di CasaPound -. Siena si rende sicura con una azione sinergica di controllo del territorio affidato alle Forze dell’Ordine con il potenziamento della presenza di adeguate e specifiche unità della Polizia Locale che agiscano in perfetto coordinamento con le altre Forze di Polizia e che si occupino esclusivamente dei reati più odiosi agli occhi del comune cittadino, ribaltando il concetto di sicurezza basato sul controllo a distanza da parte di videocamere e cercando di prevenire i reati grazie ad una cultura della legalità che si coniughi con il piacere del divertimento e del tempo libero da vivere in tutta sicurezza".