Il Consiglio comunale di Siena convocato per martedì 24 aprile. L'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di Siena si riunità in due sedute martedì 24 aprile alle 9 e alle 11,30, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico (Piazza il Campo, 1).
La prima straordinaria, con inizio alle ore 9, su “Una scuola di frontiera. Il protagonismo di chi studia o lavora in una scuola dove si incontrano molteplici culture per presentare un’autonoma narrazione di sé con specifica attenzione alle identità di ragazze e ragazzi e alle relazioni tra i generi”.
La seconda, ordinaria, con inizio alle 11,30 ed eventuale prosecuzione dei lavori il 26 aprile alle ore 9.
L’ordine del giorno seduta ordinaria
1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 85 2018 BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 – VARIAZIONI.
2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 77 2018 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROTEZIONE CIVILE – APPROVAZIONE.
3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 76 2018 ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL COMPLESSO MULTIFUNZIONALE UBICATO IN SIENA NELL'AREA RACCHIUSA TRA VIALE SARDEGNA – VIA SIMONE MARTINI -. VIALE TOSELLI.
4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 86 2018 CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN APPEZZAMENTO DI TERRENO IN LOCALITA'ACQUACALDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO BIVALENTE PER IL GIOCO DEL RUGBY E DEL CALCIO – RISOLUZIONE ANTICIPATA – ACQUISIZIONE DELL'IMPIANTO.
5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 87 2018 CAMPO DI RUGBY DELL'ACQUACALDA – CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 121/2005.
6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 82 2018 CIMITERO MONUMENTALE DELL'ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SIENA – APPROVAZIONE DEL PROGETTO PER LA SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN'AREA CIMITERIALE.
7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 17 2018 STATUTO COMUNALE – ADEGUAMENTO NORMATIVO, MODIFICHE ED INTEGRAZIONI (AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000)
8 APPROVAZIONE VERBALI 80 2018 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE
(27/03/2018).
9 COMUNICAZIONI 81 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.
10 INTERROGAZIONI 31 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA-A-PORTA IN ALCUNI COMUNI LIMITROFI.
11 INTERROGAZIONI 42 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO AI RISULTATI DEL PROGETTO MAPPATURA AMIANTO REALIZZATA dall'arpat per il comune di siena.
12 INTERROGAZIONI 49 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO AL MATERIALE UTILIZZATO PER IL RIFACIMENTO DEGLI ARGINI DEL FIUME ARBIA IN LOC. TAVERNE D'ARBIA.
13 INTERROGAZIONI 60 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLO STATO DI ABBANDONO DELL'EX SCUOLA ALFIERI.
14 INTERROGAZIONI 61 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DELLA FRANA DI VIA PERUZZI.
15 INTERROGAZIONI 62 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA PRESENZA DI ALCUNI CINGHIALI NELL'AREA GIOCHI DI VIA ABRUZZI NEL QUARTIERE DI VICO ALTO.
16 INTERROGAZIONI 64 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO IN MERITO ALLA COLLEZIONE DI ARMI COMUNALI.
17 INTERROGAZIONI 70 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI NERO SU BIANCO ALESSANDRO PICCINI, MARIA ISABELLA BECCHI, MOVIMENTO CIVICO SENESE GIUSEPPE GIORDANO, SENA CIVITAS PIETRO STADERINI, SIENA FUTURA MAURO MARZUCCHI IN MERITO ALLA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI MEMBRI DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATRICE DELLA FONDAZIONE MPS.
18 INTERROGAZIONI 78 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO AI FONTANELLI DI ACQUA POTABILE COMUNALI.
19 INTERROGAZIONI 79 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO MASSIMILIANO BRUTTINI, CAROLINA PERSI IN MERITO ALLE INFORMAZIONI SU GRUPPO BASSILICHI SPA.
20 INTERROGAZIONI 84 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO MASSIMILIANO BRUTTINI IN MERITO ALL'ASSETTO VIARIO AREA VIA VIVALDI.
21 MOZIONI 220 2017 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALL'AMPLIAMENTO DEGLI ORARI DI APERTURA DEL CAMPO SCUOLA DI VIALE AVIGNONE.
22 MOZIONI 229 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE A PROMUOVERE L'UTILIZZO DELL'ACQUA DEL RUBINETTO.
23 MOZIONI 235 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DI SIENA A REALIZZARE UN CATASTO DELLA SEGNALETICA PER IL TERRITORIO COMUNALE.
24 MOZIONI 246 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO CAROLINA PERSI, GIULIA PERICCIOLI, SIMONE VIGNI, GIANNI GUAZZI, KATIA LEOLINI, STEFANIA BUFALINI, MASSIMILIANO BRUTTINI, RITA PETTI, IVANO DA FRASSINI IN MERITO ALLA REALIZZAZIONE TECNICA DEL PERCORSO ESPOSITIVO DEFINITO “GALLERIA DEL PALIO” NEGLI AMBIENTI DENOMINATI “MAGAZZINI DEL SALE” DEL pALAZZO cOMUNALE.
25 MOZIONI 252 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA CAMBIA LORENZO DI RENZONE, PASQUALINO CAPPELLI, FABIO ZACCHEI IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DI ESSENZE ARBOREE NON IDONEE IN AMBITO CITTADINO.
26 MOZIONI 278 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO NERO SU BIANCO MARIA ISABELLA BECCHI, ALESSANDRO PICCINI IN MERITO AGLI INCENTIVI INDIRIZZATI A STIMOLARE LA NATALITA'.
27 MOZIONI 297 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA CAMBIA PASQUALINO CAPPELLI, LORENZO DI RENZONE, FABIO ZACCHEI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SIENA AL POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA SIENA-FIRENZE ED ALLA RETE LOCALE ANCHE TRAMITE L'UTILIZZO DI TRENI AD EMISSIONE ZERO.
28 MOZIONI 298 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA CAMBIA PASQUALINO CAPPELLI, LORENZO DI RENZONE, FABIO ZACCHEI PER IMPEGNARE L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SIENA AL PERCORSO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLE FERIE SOLIDALI.
29 MOZIONI 299 2017 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI, MAURO AURIGI PER PROMUOVERE LA PRATICA DEL RECUPERO E RIUTILIZZO DEGLI IMBALLAGGI.
30 MOZIONI 83 2018 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO ALLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON 6TOSCANA SRL.
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