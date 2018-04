Il candidato sindaco Massimo Sportelli ha incontrato commercianti e abitanti di Massetana: ''Stessi problemi di cinque anni fa''

"Massetana, 5 anni dopo, volti diversi, medesima situazione. Non sono cambiate le problematiche che i commercianti e gli abitanti di Strada Massetana Romana misero in luce 5 anni fa, durante la campagna elettorale. Ieri sera, presso il Panificio Senese, il candidato a sindaco di Siena Massimo Sportelli ha incontrato i cittadini che compongono l'anima della zona, riscontrando un forte malessere per via del disinteresse da parte dell'attuale amministrazione".Al primo posto, la necessità di un collegamento migliore e maggiormente fruibile con il centro città. "Potrebbe essere raccolta la proposta di allungare le linee dei pollicini per servire tutta Massetana – ha condiviso Sportelli con i tanti tra commercianti e abitanti intervenuti -. Si può adottare questa soluzione anche in via temporanea, sperimentando e analizzandone i risultati. Altra cosa dove ci sentiamo di prendere un impegno, è che sicuramente verrà adottato il piano urbanistico come previsto dalla legge, ma è assolutamente necessario avere un piano della mobilità che da troppo tempo viene rimandato dall'attuale amministrazione. Adesso, non si può più procrastinare".Non solo i trasporti tra i disagi della via, ma anche un serio problema di decoro urbano che i commercianti hanno tentato più volte di risolvere mettendo in campo i propri mezzi e coinvolgendo privati per l'installazione di cestini dei rifiuti, finanziati da loro stessi. In risposta, il Comune ha chiesto il pagamento del suolo pubblico. In più, non vi sarebbero state ditte preposte a svuotarli."Perché l'amministrazione deve contrapporsi, invece di collaborare? - è la domanda che si pone Sportelli – Se una zona della città funziona, è un problema in meno. Quando parlo di assenze di barriere mentali, di trovare la compartecipazione di privati, intendo proprio questo. Si deve favorire iniziative come quelle dei commercianti di Massetana, non ostacolarle".Un altro cenno alla viabilità, stavolta per parlare di rotonde: "Sono state fatte ovunque, tranne nell'unico posto in cui serviva davvero, ovvero Massetana. E' il primo esempio di rotonda fatta direttamente dai cittadini, in terra ci sono i solchi delle auto. Non posso fare promesse, se non quella di usare il buon senso".