Bruno Valentini inaugura la sede dell'associazione ''in Campo''

L’Associazione Culturale ‘in Campo’ ha inaugurato la propria sede operativa ed elettorale, situata nel cuore della città antica, in via dei Termini, sotto l’Arco delle Travi, il cui basamento risale al XIII secolo."Una serata all’insegna del buon umore e del confronto, dove i partecipanti hanno potuto scambiarsi idee e opinioni in vista dell’appuntamento elettorale legato alle elezioni amministrative del prossimo 10 giugno. C’è molto ottimismo tra gli attivisti di una lista di recente origine, ma che già raccoglie molti consensi, così come ha voluto ricordare il coordinatore Roberto De Vivo che dopo un breve saluto iniziale, ha ceduto la parola al Sindaco e candidato Sindaco Bruno Valentini."Siamo una forza determinata, ma nel contempo tranquilla – ha dichiarato Valentini – e lo dimostreremo con il nostro modo di operare, soprattutto durante i confronti con gli altri candidati. Abbiamo dalla nostra parte la ragione di chi in questi 5 anni di governo locale ha amministrato il bene pubblico con grande senso di responsabilità."Valentini si è poi complimentato con gli organizzatori della serata e per la scelta della sede che dà un senso di prestigio e appartenenza a un gruppo di gente che da alcune settimane sta lavorando con grande passione e vitalità".