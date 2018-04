La Martinella completa il fronte civico che appoggia Massimo Sportelli: ''La nostra coalizione ha interessi a km 0''

Si è tenuta oggi, venerdì 20 aprile, la conferenza stampa del candidato a sindaco di Siena Massimo Sportelli. Nell'occasione, il candidato ha inaugurato la sede della coalizione in via Banchi di Sopra numero 31, galleria dell'Odeon, secondo piano."Vorrei partire presentandovi la sede dove ci troviamo adesso. Questo sarà il centro operativo della coalizione, ma anche un luogo di ritrovo per tutti quelli che avranno necessità di parlare con noi per ascoltare quello che abbiamo da dire. Per noi, contemporaneamente, sarà uno strumento utile per ascoltare ancora di più la voce dei cittadini. La sede è aperta per tutti coloro che vorranno regalarci il loro pensiero, le loro idee o che vorranno segnalarci un problema".Con l'arrivo della Martinella 1884, si completa la squadra di liste civiche che appoggeranno la candidatura di Sportelli. "La nostra coalizione – ha spiegato Sportelli – ha interessi a km 0. Abbiamo formato un fronte civico compatto composto da un'estesa pluralità di idee e di personalità, ma unito nell'intenzione di creare e favorire il maggior benessere per Siena e per il suo territorio. Al centro del nostro lavoro, proposte e progettualità concrete nate, come già detto più volte, da un approfondito studio di bilancio e che potranno essere attuate nell'immediato".Programma alla mano, Sportelli ha annunciato il completamento dei lavori. Un programma composto da circa 60 punti che toccano tutti gli asset della città, con almeno 2-3 proposte concrete e realizzabili nell'immediato per ogni argomento. "E' ancora presto per pubblicizzarlo ed illustrarlo nell'immediato, ma il nostro programma è pronto e vi abbiamo lavorato con l'approccio imprenditoriale con cui vogliamo andare ad amministrare la città".Sportelli cita, però, una delle proposte inserite nel programma e che va a toccare più di una problematica: illuminazione, sicurezza, viabilità. "Da attuare nell'immediato, un piano luce intelligente telegestito. Una nuova piattaforma di servizi pronti per essere connessi, trasformando gli impianti di illuminazione pubblica nella più estesa rete di comunicazione presente sul territorio urbano ed extraurbano. Sfruttando i lampioni esistenti, si può installare un'illuminazione intelligente che può monitorare il traffico, avere una connettività WI-FI gratuita nel centro storico al servizio dei cittadini, degli studenti e dei nostri turisti.L'obiettivo è trasformare da subito la mobilità in “mobilità intelligente” attraverso una illuminazione europea sulla scia di esempi di città come Stoccolma, Amsterdam, Barcellona e Kaunass che grazie alla telegestione hanno ottenuto importanti risparmi energetici e gestionali. Attraverso il telecontrollo dei punti luce dislocati nel centro città e nelle zone periferiche, gli impianti gestiti dal software di supervisione permetteranno, da un semplice browser internet, di visualizzare sulla mappa cartografica i dati rilevati e impostare l’orario di riduzione del flusso luminoso di ogni punto luce per ottenere i risparmi energetici desiderati mantenendo l’illuminazione di sicurezza necessaria. I risparmi previsti sono tra il 30 ed il 35% su i costi energetici. In più, monitorare, nel pieno rispetto della privacy, le aree urbane ed extraurbane dove è necessario un maggior presidio contro la criminalità allertando in tempo reale le forze dell’ordine e/o i vigili urbani per poter intervenire prontamente”.Sportelli interviene anche sul confronto tra i candidati Bruno Valentini e Luigi De Mossi: "Mi auguro che il confronto resti sui temi e sulle problematiche della città e che non vada a toccare interessi esterni. La nostra coalizione è composta da 5 liste, 160 candidati e circa 2.000 persone che li sostengono. Questo confronto mi aiuterà a capire chi sarà il mio rivale al ballottaggio".