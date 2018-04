Siena Aperta, al via la campagna elettorale: trentadue senesi in appoggio a Massimo Sportelli

Presentata la lista che appoggia il candidato a sindaco di Siena, Massimo Sportelli

E’ cominciato ufficialmente il viaggio della lista Siena Aperta per le elezioni comunali a Siena del prossimo giugno. Trentadue senesi che appoggeranno il candidato a sindaco Massimo Sportelli. La presentazione ufficiale di Siena Aperta si è tenuta ieri, domenica 22 aprile, nel locale “Caffe19zero3” di Piazza del Mercato a Siena: presente anche il candidato a Sindaco Massimo Sportelli.“Una lista variegata – dicono i rappresentanti di Siena Aperta – e soprattutto rappresentativa della società civile. Siena Aperta si configura, pur con le varie esperienze che contiene, come una lista civica nel senso stretto del termine e per questo abbiamo condiviso fin dall’inizio il percorso di Massimo Sportelli e la sua idea di politica ‘a chilometro zero’ che mette, cioè, davanti a tutto l’interesse per la città e la comunità senesi. Tutto questo attraverso la condivisione di proposte e progetti concreti per Siena, contenuti in programma elaborato attraverso un lavoro effettuato in questi mesi. Siamo ormai da molti mesi al lavoro sull’idea di futuro della città, attraverso l’ascolto delle esigenze e delle problematiche dei cittadini”.“Siena Aperta – concludono i rappresentanti – propone di mettere al centro la competenza, che troppo spesso in questa città è stata messa in un angolo per logiche di partito e di potere. A noi interessa la valorizzazione della comunità: i trentadue candidati al consiglio comunale, in queste settimane, lavoreranno in questo senso a sostegno di Massimo Sportelli”.Questi i nomi della lista Siena Aperta in ordine alfabetico:Leonardo ANGELINI – Maria BACCI in NENCINI – Alessandro BACCHESCHI – Giuliano BARBUCCI – Matteo BETTI – Romana BOMBONATO – Massimiliano CARLI – Saverio CHIARELLI – Stefania CORTIGIANI – Paola COSTANTINI – Samuele Carmine Maria DE LUCA – Elisa ELMAZAJ – Leonardo FINUCCI – Giuliana FRANCIOSI – Marco GERLI – Pietro GIANNITTI – Mariana Denisa GRAPA – Paolo GUIDO – Serena LEONI – Simone LORENZETTI – Mauro MARZUCCHI – Valeria MILANESI – Giancarlo PIERACCIANI – Michele PREVE – Andrea SAMPOLI – Federica SARTINI – Luigi SILI – Cinzia SCARPELLI – Maria Luisa TAGLIOLI – Adriano TORTORELLI – Cesare VANNI – Sonia VANNONI.