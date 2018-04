Lega, commissariamento della sezione di Siena città

"La Lega Siena con il suo Segretario cittadino Luca Vannocci prende atto delle dimissioni dal Consiglio Direttivo di tre dei suoi cinque membri per la situazione voluta, creata e gestita dai vertici regionali toscani in merito alle prossime elezioni comunali, dimissioni che di fatto portano alla decadenza del Consiglio stesso ed al conseguente commissariamento della Sezione di Siena.Il Segretario uscente Luca Vannocci tiene a ringraziare a mezzo stampa tutti i sostenitori e militanti della Lega Siena che con passione e senza mai nulla chiedere in cambio hanno speso così tante energie per dare un contributo alla rinascita della nostra amata città". Così una nota del segretario cittadino Luca Vannocci.