Siena, il Consiglio comunale del 24 aprile 2018

I lavori di martedì 24 aprile a Palazzo Pubblico in continuo aggiornamento

1) APPROVATE ALCUNE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020Il Consiglio comunale di Siena si è riunito in seduta ordinaria martedì 24 aprile, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico.Questo l'elenco dei lavori dalla sala consiliare in continuo aggiornamento:Il Consiglio comunale, nella seduta tenutasi oggi, ha approvato alcune variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020, che non ne alterano il pareggio finanziario.Come ha illustrato il sindaco Bruno Valentini < >.Per quanto riguarda gli investimenti, tenuto conto del plafond concesso dal MEF al Comune di Siena, ha proseguito Valentini < >.