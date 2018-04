Siena, sottoscritte le nuove consegne per i militari impiegati a Siena nell'operazione strade sicure

Il questore Maurizio Piccolotti e il comandante del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore e responsabile del Raggruppamento Toscana colonnello Michele Fraterrigo hanno poi incontrato e salutato gli operatori sul posto

Sono state siglate questa mattina tra il Questore di Siena Maurizio Piccolotti e il Comandante del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore Colonnello Michele Fraterrigo le consegne ufficiali per i militari impiegati a Siena nell’”Operazione Strade Sicure”, rinnovata anche per quest’anno.L’operazione prevede l’impiego nell’arco diurno, di pattuglie di militari in Piazza Duomo e in Piazza del Campo, che effettuano vigilanza ad obiettivi specificamente individuati, nonché per la presenza di persone e turisti, rimodulabile sulla base delle esigenze che man a mano possono insorgere.Il Questore Piccolotti ha ricevuto il Colonnello Fraterrigo, attuale Responsabile anche del Raggruppamento Toscana, evidenziando la stima reciproca e l’ottimo rapporto di collaborazione, che è stato confermato dal Comandante della “Folgore”, tra la Questura di Siena e l’Esercito, che ha portato alla condivisione delle consegne oggi rinnovate.Dopo la sottoscrizione dei documenti è stato il momento dei saluti e dell’incontro “sul campo” con i militari impiegati.