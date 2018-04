Sicurezza, Nero su Bianco: ''Le norme disattese che consentono di tutelare meglio i cittadini''

"Parlando con i comitati dei quartieri e delle strade principali della nostra città emergono situazioni mai viste e sentite a Siena prima d’ora, quali ripetuti atti di vandalismo e situazioni di emergenza sociale (le scale mobili dell’Antiporto sono purtroppo diventate un dormitorio notturno, aperto ad una vasta fruizione), fenomeni che l’amministrazione in carica provvede puntualmente a ridimensionare." Così l'inizio di un intevento di Nero su Bianco."Il tema della sicurezza pare scomparso dai temi della campagna elettorale - prosegue Nero su Bianco -; in particolare - ed è un paradosso - da quello dell’attuale maggioranza. Eppure, un Decreto Legge (D.L. n. 14/2017), convertito in Legge nell’aprile dello stesso anno (L. n. 48/2017), che porta il nome di un noto esponente del PD (Minniti), anche se attende ancora l’approvazione delle Linee Guida, dispone una serie di misure e iniziative a tutela proprio della “sicurezza urbana”, intesa come un bene pubblico che afferisce vivibilità e decoro delle città.Quelle norme riguardano l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la prevenzione e il contrasto della criminalità (autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l’esercizio 2018 e 2019), ma anche la facoltà di deliberare detrazioni dall’IMU o dalla TASI in favore di chi investe in sistemi tecnologicamente avanzati di sorveglianza. Prevedono inoltre la possibilità di coinvolgere “reti territoriali di volontari” - pensate alla presenza sul territorio del centro storico delle nostre Contrade - anche per la tutela e salvaguardia dell’arredo urbano ed estendono i poteri del Sindaco.Nero su Bianco sa distinguere bene tra la retorica del manganello e la legalità; quest’ultima deve essere il faro che guida l’amministrazione, perché è sempre al servizio del cittadino che si sente indifeso dagli abusi quotidiani.Il Ministero dell’Interno ha pubblicato alcuni giorni fa lo schema del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana tra Sindaco e Prefetto (Circolare del 28/03/2018); a questo punto Valentini si astenga dal firmarlo - conclude Nero su Bianco - e attenda che il percorso democratico delle elezioni permetta ai cittadini di scegliere chi vogliono a quel lato del tavolo per soddisfare esigenze che purtroppo sono state e continuano ad essere disattese".