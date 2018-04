La Sagra della Pastasciutta alle Volte Basse

Ritorna la Sagra della Pastasciutta del Circolo ARCI Volte Basse. ''Siamo giunti alla XXVII edizione, ma siamo più carichi che mai! - comunicano gli organizzatori -. Oltre 20 specialità di paste saltate in padella (quest’anno abbiamo rinnovato i sughi con delle gustose new entries), tris di pastasciutte a vostra scelta, carne alla brace e ottimo vino, tutto rigorosamente del territorio.La scelta è ampia e ce n’è veramente per tutti i gusti: il venerdì si aggiungono anche primi e secondi di mare.Dopo cena potrete anche ballare e divertirvi con noi nella pista da ballo, animata ogni sera da un gruppo diverso e con un fornitissimo bar.Le Volte Basse vi aspettano, presso il Circolo ARCI, a partire da venerdì 18 maggio fino a domenica 10 giugno, per quattro fine settimana all'insegna della buona cucina e del divertimento.Ampio parcheggio gratuito, si cena al coperto, vi aspettiamo a partire dalle ore 19.30".La Sagra della Pastasciutta si svolgerà nei giorni 18, 19, 20, 25, 26, 27 maggio e 1, 2, 3, 8, 9, 10 giugno presso il Circolo ARCI delle Volte Basse, strada delle Volte Alte, 41 Siena dalle ore 19:30 alle ore 01:00.Sito Web > http://www.sagrapastasciutta.it/ Pagina FB > https://www.facebook.com/SagraPastasciutta/ Telefono > 0577 349116