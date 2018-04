Siena, approvati dalla Giunta comunale nuovi attraversamenti pedonali rialzati

Continuano gli interventi dell'amministrazione comunale per la sicurezza stradale: Mameli, Avignone e Mattioli le vie interessate

Approvati dalla Giunta municipale di Siena nuovi attraversamenti pedonali rialzati, dopo quelli relativi a Coroncina e alla strada dei Cappuccini. Si tratta di quattro attraversamenti da rendere più sicuri in viale Mameli e viale Avignone, a servizio non solo dei residenti ma anche degli studenti delle scuole. Con gli attraversamenti già in corso di realizzazione in viale Cavour e via Pisacane, tutta l'area di transito a nord, fra Antiporto di Camollia e Palazzo Diavoli, sarà caratterizzata da queste opere di sicurezza stradale, che rendono più sicuri i percorsi pedonali, rallentando le auto che procedono a velocità eccessiva. Ultimo attraversamento previsto nella delibera di giunta è quello di via Mattioli, dove a breve - su richiesta dei cittadini - verrà ripristinato il doppio senso di circolazione, ma con semaforo, controllo del rosso semaforico, mantenimento dei birilli a protezione dei marciapiedi e appunto un attraversamento rialzato, in modo da rendere sicuri i pedoni. La spesa complessiva di questo lotto di interventi è di 87.842,22 euro.