Si costituisce il gruppo ''Lega Italica-Città di Siena''

"Non vogliamo entrare nella sterile polemica che tentano di innescare i pochi leghisti senesi, che si sono accomodati sulle posizioni ufficiali di partito e sui diktat di capetti collegati (guarda caso nessuno di Siena) o la sezione senese di Casapound ai quali vorremmo ricordare al loro responsabile solamente due cose: se c’era una persona vicino all’ex senatore Verdini era proprio chi si presentò alle comunali per il Popolo della Libertà nel momento della sua massima ascesa; il movimento a Siena può contare solamente su due ex tesserate della Lega Siena, persone libere e capaci, che continuiamo a stimare almeno fino a quando non vogliano emettere sentenze su chi conoscono solo marginalmente". Così un intervento di Luca Vannocci."La maggioranza di quanti hanno firmato il noto documento – copia originale in nostro possesso nel quale si articolava il compatto rifiuto nell’appoggiare la candidatura dell’Avv. De Mossi - sono confluiti nel Gruppo ‘Lega Italica – Città di Siena’ costituito per le prossime elezioni comunali.Il Gruppo costituito ha dovuto rompere i ponti con il proprio partito - pur affermando con forza la fedeltà alle idee ed al progetto della Lega di Salvini - per non sottostare agli accordi del centrodestra unito che nella città di Siena è a guida di Forza Italia-Fratelli di Italia tra le cui file ci sono forze non completamente avulse dal cosiddetto “Groviglio armonioso“ voluto e instaurato dal PD a Siena da oltre vent’anni.Per tale motivo il Gruppo ‘Lega Italica – Città di Siena’ ha riconosciuto nella Lista Civica ‘Sena Civitas’ e nel suo programma per Siena la formazione che più si avvicina alle sue idee e propositi. Daremo pertanto il nostro appoggio incondizionato e leale al candidato Sindaco Avv. Massimo Sportelli e faremo confluire le nostre preferenze sui due candidati al Consiglio Comunale della lista presentata da “Sena Civitas” che reputeremo più vicini al nostro progetto per risollevare l’amata città che ci ha dato i natali.Nei prossimi giorni il Gruppo porterà a conoscenza della cittadinanza i nomi dei due candidati prescelti".