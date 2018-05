In vista delle prossime elezioni amministrative del 10 giugno, per garantire i vari adempimenti relativi alla presentazione delle candidature, l'Ufficio Elettorale, sia la sede centrale in via Salicotto n. 6, sia quella decentrata in via B. Tolomei n. 7, sarà aperto al pubblico anche domani, 5 e domenica 6 maggio dalle ore 9 alle 19; da martedì 8 a giovedì 10 maggio sempre dalle 9 alle 19; inoltre venerdì 11 dalle 8 alle 20 e sabato 12 dalle 8 alle 12.