Oggi l'Ambasciatore del Belgio in Italia Frank Carruet, in visita nella nostra città, è stato ricevuto a Palazzo Pubblico dall'assessore alla Cooperazione internazionale Andrea Sbardellati. Ambasciatore e Assessore si sono poi recati nei Magazzini del Sale per visitare la mostra “Mémoire du passé / Mémoire du futur” del maestro Charles Szymkowicz, accompagnati dall'artista belga, autore anche del Drappellone per il Palio del 16 agosto.