Sabato 5 maggio alle ore 11 si svolgerà a Siena la presentazione dei candidati della lista del Partito Democratico per le prossime elezioni amministrative del 10 giugno.La presentazione avrà luogo in una abitazione messa a disposizione da un cittadino per l'occasione.Intervengono: il segretario dell’Unione Comunale del Pd Simone Vigni e il sindaco Bruno Valentini. Presenti tutti i candidati democratici.