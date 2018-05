Alessandra Mussolini a Siena a sostegno della candidatura di De Mossi

Tappa senese per l’Onorevole Alessandra Mussolini arrivata a Siena per sostenere la candidatura a sindaco di Luigi De Mossi, in rappresentanza di tutta la coalizione del centrodestra.Con lei anche Tommaso Villa, Responsabile Organizzazione Regionale di Forza Italia, Alessandro Manganelli, Coordinatore comunale di Forza Italia Siena e Lorenzo Lorè, Coordinatore provinciale di Forza Italia.“Apprezzo molto Luigi De Mossi - ha dichiarato l’Onorevole Alessandra Mussolini - È la persona giusta che è riuscita ad unire tutto il centrodestra in una splendida comunità qui a Siena, dove il valore aggiunto sono la cultura, le tradizioni e la bellezza. È molto importante avere la coalizione di centrodestra unita in un momento di caos nazionale come questo. A Siena si è trovato un accordo, possiamo essere un punto di riferimento per i cittadini e qui possiamo vincere”.“Il sostegno della coalizione di centrodestra è molto importante per me e anche per il futuro della nostra città - ha dichiarato il candidato sindaco Luigi De Mossi - Esponenti politici di alto livello come Alessandra Mussolini, ed altri che verranno nel corso della campagna elettorale, per me sono essenziali per far capire agli elettori due cose: primo che abbiamo collegamenti che ci consentiranno un dialogo costante con il governo nazionale e con l’Europa. Un dialogo fondamentale per raccogliere quelle risorse che oggi sono state vanificate perché non c’è più la Fondazione. Poi - ha proseguito De Mossi - per far capire che chi mi appoggia fa sul serio, ci crede e intende svolgere una campagna elettorale molto forte e concentrata su questo territorio. Siena non è un Comune come tutti gli altri, Siena ha un’importanza strategica sia per ciò che ha rappresentato e per ciò che rappresenterà. Siena è uno dei Comuni più importanti di questa tornata elettorale. L’attenzione che politici dello spessore dell’Onorevole Mussolini dedicano alla nostra città, e anche a questo modesto candidato civico, dimostra quanto il centrodestra unito tenga alla vittoria qui a Siena”.Luigi De Mossi ritorna anche sul sondaggio pubblicato in questi giorni: “Per me contano i dati veri, quelli che usciranno dalle urne il 10 giugno. I riscontri oggettivi che abbiamo noi sono diversi dai risultati del sondaggio. Intanto il 4 marzo a Siena la coalizione che mi sostiene ha preso più voti del Pd”.Luigi De Mossi ha accompagnato Alessandra Mussolini in un tour della città insieme ad alcuni candidati della lista De Mossi Sindaco e ai rappresentati di Forza Italia. È stata un’opportunità importante per ascoltare e dialogare con i commercianti ed i cittadini.