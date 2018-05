Presenza degli animali in circhi e spettacoli viaggianti: intervento del Movimento Civico Senese

"Lo scorso novembre il Parlamento ha approvato la legge delega di riordino del settore dello Spettacolo, all’interno della quale una norma ad hoc su circhi e spettacoli viaggianti prevede "il graduale superamento della presenza degli animali". Anche in Italia non sarà più possibile utilizzare animali in circhi e spettacoli viaggianti, come già succede in oltre 50 Paesi di tutto il mondo". Così un intervento di Laura Neri e Lucia Caliendo, del Movimento Civico Senese per Massimo Sportelli Sindaco."Si tratta un importante passo avanti nel senso della civiltà che tuttavia lascia ancora molto lavoro da fare affinché sia dato corso alle disposizioni di legge. Per questo motivo ci batteremo affinché sia limitata la concessione del suolo pubblico alle compagnie circensi che utilizzino per i loro diseducativi spettacoli animali selvatici e domestici, sovente tenuti in condizioni deplorevoli e ammaestrati con metodi crudeli e brutali. Come già avviene in varie città italiane, l'attendamento di queste carovane dovrà essere scoraggiato in partenza perché è importante che vengano tutelati il benessere e la dignità degli animali.Il nostro impegno va nella direzione di una campagna di educazione permanente soprattutto delle giovani generazioni (e non solo) contro le piaghe del maltrattamenti, del randagismo e dell'abbandono, che specialmente in alcuni periodi dell'anno mettono a dura prova le associazioni di volontariato che operano sul territorio. Unitamente a una serie di iniziative a sostegno di queste ultime che a breve renderemo note, occorre che l'amministrazione comunale faccia la sua parte per sensibilizzare i cittadini su queste tematiche, così come su quelle della tutela dell'ambiente e della natura promuovendo iniziative mirate nelle scuole e nelle associazioni e mettendo a disposizione materiale informativo e figure professionali in grado di formare ed educare."