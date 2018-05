Siena. Presentata la lista del Partito Democratico

Simone Vigni segretario PD: "Un gruppo di donne e uomini che hanno voglia di mettersi in gioco per il bene della città"

Sono 32 i candidati al Consiglio Comunale della lista del Partito Democratico che correrà a sostegno del candidato sindaco Bruno Valentini alle prossime elezioni amministrative del 10 giugno a Siena.Stamani c’è stata la presentazione ufficiale, approvata dall’Assemblea del partito, alla presenza del segretario comunale del PD Simone Vigni, del sindaco Bruno Valentini e di tutti i candidati consiglieri, ospiti in una casa di un cittadino nei pressi di Piazza del Campo, cuore della città.La lista, la prima che viene presentata in città dalle varie forze politiche, è formata da 16 uomini e 16 donne di cui una buona parte di indipendenti, e rappresentativa di tutta la società senese. Inoltre dopo molto tempo, avrà anche un capolista nella figura dello stesso segretario democratico Vigni.Ne fanno parte imprenditori, liberi professionisti, dipendenti universitari e della sanità, quattro ex consiglieri della passata legislatura e poi pensionati e studenti. Tra questi Giulia Mazzarelli, una giovane donna in dolce attesa all’ultimo mese di gravidanza e Nadia Bredice, una ragazza non vedente impegnata in una associazione che porta avanti battaglie per i diritti dei disabili.“Una lista estremamente competitiva – ha spiegato il segretario dell’Unione Comunale del PD Simone Vigni – formata da persone che hanno voglia di mettersi in gioco per il bene della città. Abbiamo poi deciso di presentare la lista in casa di un cittadino che ha aperto le sue porte al Partito Democratico – ha sottolineato – perché vogliamo partire proprio dalle persone e dai loro bisogni. E su questo ci impegneremo a costruire un futuro migliore insieme al nostro candidato sindaco”.I candidati nel dettaglio:1 Simone Vigni, nato a Siena il 23/07/1965 residente in Siena, consigliere comunale uscente, segretario U.C. PD Siena, componente assemblea nazionale, iscritto al circolo PD del Petriccio-Uncinello, laurea in architettura, libero professionista.2 Alessandro Bellini, nato a Siena il 15/03/1954 residente in Siena, componente direttivo di circolo, iscritto al circolo PD di Sant’Agostino, laurea in ingegneria, dirigente pubblico.3 Nadia Bredice, nata a Siena il 30/03/1988 residente in Siena, indipendente, studente universitaria in giurisprudenza.4 Elina Bonavitacola detta Lina, nata a Como il 19/02/1983 residente in Siena, componente assemblea provinciale, iscritta la circolo PD di San Miniato, laurea in giurisprudenza, imprenditrice.5 Antonia Caramia, nata a Grottaglie (TA) il 26/12/1959 residente in Siena, iscritta al circolo PD dell’Acquacalda, laurea in medicina e chirurgia, medico.6 Francesco Carnesecchi, nato a Siena il 20/11/1974 residente in Siena, componente assemblea regionale , iscritto al circolo PD dei Due Ponti, laurea in scienze politiche, libero professionista.7 Monica Casciaro, nata a Siena il 15/01/1992 residente in Siena, iscritta la circolo PD di Sant’Agostino, diploma, impiegata.8 Duccio Castellini, nato a Siena il 18/05/1996 residente in Siena, iscritto al circolo PD del Petriccio-Uncinello, diploma, programmatore.9 Giovanni Consumi, nato a Saint Clod (FRANCIA) il 16/01/1955 residente ad Asciano, iscritto al circolo PD i Lecci, diploma, impiegato USL.10 Ivano Da Frassini, nato a Chiusdino (SI) il 09/12/1955 residente in Siena, consigliere comunale uscente, componete assemblea comunale, iscritto al circolo PD dell’Acquacalda, diploma, dipendente bancario.11 Silvia Domini, nata Siena il 24/07/1948 licenza media, UDI, pensionata12 Francesca Elia, nata a Siena il 02/07/1980 residente in Siena, componente assemblea comunale, iscritta al circolo PD di Sant’Andrea, laurea in scienze politiche, impiegata.13 Valentina Farnetani, nata a Siena il 08/08/1977 residente in Siena, componente assemblea comunale, iscritta al circolo PD dei Due Ponti, laurea in scienze politiche, impiegata.14 Niccolò Fazzino, nato a Siena il 21/03/1989 residente in Siena, iscritto al circolo PD di Sant’Andrea, studente universitario in medicina.15 Livia Gabbricci, nata a Siena il 02/05/1985 residente in Siena, segretaria del circolo di San Miniato, componente assemblea provinciale, iscritta al circolo PD di San Miniato, diploma.16 Orlando Izzo, nato a Pompei (NA) il 02/06/1993 residente in Siena, indipendente, laurea in scienze biologiche, tirocinante.17 Ginevra La Russa, nata a Siena il 29/12/1988 residente in Siena, vice segretaria U.C. PD Siena, componente assemblea comunale, iscritta al circolo PD di Ravacciano, diploma scientifico, impiegata.18 Susanna Lusini, nata a Siena il 06/10/1965 residente in Siena, indipendente, laureata in scienze politiche, impiegata UNISTRASI.19 Giampaolo Machetti, nato a Pienza (SI) il 05/12/1950 residente in Sovicille (SI), iscritto al circolo PD di Arbia, licenza media, pensionato.20 Doretta Masci, nata a Chiusi il 14/04/1952 residente in Castelnuovo Berardenga, indipendente, licenza media, pensionata.21 Alessandro Masi, nato a Siena il 27/06/1966 residente in Siena, componente assemblea comunale, iscritto al circolo PD Palazzo Diavoli-Piazza Amendola, laurea in giurisprudenza dipendente bancario.22 Giulia Mazzarelli, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 01/01/1986 residente in Siena, iscritta al circolo PD del Petriccio-Uncinello, studente universitaria in comunicazione e lingue.23 Maguette Mboup, nata a Bargny (SENEGAL) il 30/12/1975 residente a Siena, iscritta la circolo PD di Taverne d’Arbia, licenzia media, assistente agli anziani.24 Luca Micheli, nato a Siena il 01/03/1971 residente in Siena, componente assemblea comunale, iscritto al circolo PD delle Logge, laurea in filosofia, impiegato.25 Federico Nesi, nato a Siena il 09/08/1975 residente in Siena, consigliere comunale uscente, componente assemblea comunale, iscritto al circolo PD di Sant’Andrea, diploma perito industriale, manutentore.26 Fabiola Onofri, nata a Firenze il 26/10/1968 residente ad Asciano (SI), iscritta la circolo PD di Arbia, diploma, commerciante.27 Giulia Periccioli, nata a Siena il 02/03/1985 residente in Siena, consigliere comunale uscente, responsabile organizzazione U.C. PD Siena, segretaria circolo di Sant’Andrea, componente assemblea comunale, iscritta al circolo PD di Sant’Andrea, studente universitaria in giurisprudenza.28 Simone Petricci, nato a Siena il 09/06/1968 residente in Siena, componente assemblea comunale, iscritto al circolo PD Palazzo Diavoli-Piazza Amendola, laurea in lettere , dipendente pubblico.29 Giulia Rossi, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 15/04/1994 residente in Monteriggioni (SI), iscritta al circolo PD di Fontebecci, segreteria provinciale dei GD, studente universitaria in giurisprudenza.30 Marco Saletti, nato a Siena il 11/08/1956 residente in Siena, iscritto al circolo PD di Palazzo Diavoli-Piazza Amendola, laurea in medicina e chirurgia, medico.31 Fabio Torsellini, nato a Siena il 22/09/1974 residente in Castelnuovo Berardenga (SI), iscritto al circolo PD di Arbia, diploma in ragioneria, imprenditore.32 Fernando Viti, nato a Siena il 05/09/1952 residente in Siena, iscritto al Circolo PD della Lizza, licenza media, pensionato.