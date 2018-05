De Mossi: ''Nelle liste dei partiti che mi appoggiano non c'è nessuno che abbia mai avuto rapporti con il cosiddetto groviglio armonioso''

"Sui social e sulla stampa leggo continue allusioni rivolte alla mia persona ed ai candidati che mi sostengono. Voglio essere chiaro una volta per tutte: nella lista De Mossi Sindaco e nelle liste dei partiti che mi appoggiano non c'è nessuno, ribadisco nessuno, che abbia mai avuto rapporti con il cosiddetto "Groviglio armonioso"." Così un intervento del candidato a sindaco di Siena, Luigi De Mossi.E posso assicurare che da Sindaco non ci sarà nessuno nella mia giunta - o con altri incarichi - che proviene da quel passato. Questo credo che altri candidati non possano affatto assicurarlo, anzi".