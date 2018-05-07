Lunedì, 7 Maggio 2018
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Il Consiglio comunale di Siena convocato per giovedì 10 maggio. L'ordine del giorno

Lunedì 07 Maggio 2018 16:25
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Convocazione in seduta pubblica dalle ore 9 presso la Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico
consigliocomunale-insediamento2013_2 Il Consiglio comunale di Siena è convocato nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo, in seduta pubblica in prima convocazione, per il giorno giovedì 10 maggio alle ore 9.00.

L’ordine del giorno

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 89 2018 RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2017 – APPROVAZIONE.
2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 97 2018 ISTITUZIONE BIBLIOTECA DEGLI INTRONATI – RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO 2017 – APPROVAZIONE.
3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 96 2018 NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2018/2021 – PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONE COMPENSI.

4 APPROVAZIONE VERBALI 94 2018 APPROVAZIONE VERBALE DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE
(10/04/2018).

5 COMUNICAZIONI 95 2018 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

6 INTERROGAZIONI 49 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO AL MATERIALE UTILIZZATO PER IL RIFACIMENTO DEGLI ARGINI DEL FIUME ARBIA IN LOC. TAVERNE D'ARBIA.
7 INTERROGAZIONI 62 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SENA CIVITAS PIETRO STADERINI IN MERITO ALLA PRESENZA DI ALCUNI CINGHIALI NELL'AREA GIOCHI DI VIA ABRUZZI NEL QUARTIERE DI VICO ALTO.
8 INTERROGAZIONI 78 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA 5 STELLE MICHELE PINASSI IN MERITO AI FONTANELLI DI ACQUA POTABILE COMUNALI.
9 INTERROGAZIONI 91 2018 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO RIFORMISTI SIMONE LORENZETTI IN MERITO AL COSTO DELL'OSPITE NINA ZILLI PER IL CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO.
10 INTERROGAZIONI 92 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI L'ALTERNATIVA ANDREA CORSI, MASSIMO BIANCHINI, IMPEGNO PER SIENA MARCO FALORNI IN MERITO ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 704 DEL 28/03/2018.
11 INTERROGAZIONI 93 2018 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI L'ALTERNATIVA ANDREA CORSI, MASSIMO BIANCHINI, IMPEGNO PER SIENA MARCO FALORNI IN MERITO ALLE POLITICHE COMUNALI, VOLTE A FAVORIRE IL RIPOPOLAMENTO.
Succ. >
 
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