Lorenzo Rosso (FdI): ''Non mi candido alle comunali, darò una mano per la vittoria''

"Alle prossime elezioni di Siena non mi candiderò" dice Lorenzo Rosso, coordinatore comunale di Fratelli d'Italia."Ringrazio i tanti che in questi mesi e giorni me lo hanno chiesto - prosegue Rosso -, a partire tra gli altri dal Coordinatore Regionale Torselli e dai parlamentari di Fratelli d'Italia Donzelli e Totaro che mi hanno invitato caldamente di far parte della nostra lista. Ma questa volta preferisco dare una mano da "fuori" al Partito ed agli amici in corsa, anche cercando di indirizzare i risultati del mio lavoro e le quasi settecento preferenze personali - di cui quattrocento ottenute appunto a Siena - che ho raccolto nelle passate ed ultime Elezioni Regionali, per raggiungere finalmente il desiderato cambiamento a Siena, dopo tanti anni di malgoverno della Sinistra.Continua naturalmente il mio impegno come Coordinatore Comunale, di Dirigente Nazionale del Partito e di Consigliere Comunale di Castelnuovo Berardenga dove sono anche impegnato come Presidente della importante Commissione di Controllo" conclude Lorenzo Rosso.