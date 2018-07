Nuove Acque rende noto che giovedì 12 e venerdì 13 luglio è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Sinalunga in via Umberto I.Nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 12.30, si potranno verificare brevi e temporanee interruzioni dell’erogazione idrica nel capoluogo, alla Pieve di Sinalunga e Guazzino.Si specifica che le interruzioni non saranno continuative. Non subiranno alcuna interruzione i fontanelli serviti dall’Acquedotto Dal Vivo.Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.