A Sinalunga ''L'Incantaborgo'', un weekend dedicato alle arti di strada

Sabato 21 e domenica 22 luglio terza edizione per la due giorni di eventi a ingresso libero organizzata dal Comune di Sinalunga in collaborazione con le associazioni del territorio

Torna a stupire il Festival di Arti di Strada "L'Incantaborgo" giunto alla III Edizione e in programma a Sinalunga sabato 21 e domenica 22 Luglio. Ad animare le piazze e le vie del centro storico dalle 18 alle 24 street band, trasformisti, maghi, clown, cantastorie, burattini, acrobati circensi, danze aeree, bolle, fuoco e molto altro. Un evento che proprio giovedì 12 luglio sarà preceduto dalla firma da parte dell’Amministrazione comunale di un documento di indirizzo, insieme a Certaldo, sulle arti di strada da sottoporre al Ministero per i beni culturali in cui si richiama l’alta qualità degli eventi proposti e la forma di arte ormai strutturata.«Si tratta – spiega l’assessore alla cultura e turismo Emma Licciano – di un evento aggregante sia per quanto riguarda le associazioni del territorio che come strumento di richiamo turistico. Per noi è elemento caratterizzante per la valorizzazione del centro storico di Sinalunga. La Toscana, del resto, nelle arti di strada è un’eccellenza»Il programma Il lungo week end inizierà sabato 21 luglio dalle ore 15 alle 17:30 con il laboratorio per bambini "Costruisci il tuo personaggio ed entra in scena con noi!" a cura della Compagnia Corps Rompu, a seguire in sala Agnolucci (Teatro Ciro Pinsuti) lo spettacolo teatrale per bambini “Quel grullo di Giucca” a cura della Compagnia Corps Rompu. Dalle 18 alle 22 T-shirt dell’Incantaborgo dipinte a mano da Chiara Buracchi in piazza Garibaldi mentre dalle 19 a mezzanotte spettacoli di magia e clowneria, burattini e cantastorie, esibizioni di danza e il Viaggio in notturna nel sottosuolo di Sinalunga a cura del Gruppo archeologico sinalunghese. Chiuderanno il programma spettacoli con il fuoco, il cantastorie Alessandro Gigli. Domenica 22 luglio dalle ore 15 alle 17:30 "Laboratorio per bambini di costruzione cavalli a bastone" a cura del Teatrino dell'Es. Dalle 17.30 spettacoli con burattini, esibizione della marching band BadaBinBumBand con Wanna gonna show che farà da colonna sonora all’Incantaborgo con i suoi suoni travolgenti, spettacoli di trasformismo, teatro dell’immagine, esibizioni di danza e danza aerea. Per tutta la durata della manifestazione a partire dalle ore 19 saranno aperti gli stand gastronomici in Piazza Garibaldi. E' possibile prenotare, durante le giornate del Festival, visite guidate, a cura del Gruppo Archeologico Sinalunghese, ai cunicoli sotterranei di Sinalunga. Per info e prenotazioni: Ufficio Turistico n. 3338166793. Per prenotare, invece, i laboratori creativi per bambini di costruzione personaggi e cavalli a bastone che si terranno dalle ore 15:00 alle 17:30 del 21 e 22 Luglio presso il Teatro Ciro Pinsuti contattare Maria Claudia Massari al n. 335.7112440.