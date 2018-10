''Tennis Club Sinalunga, una storia di passione e un esempio a cui ispirarsi''

Intervento di Vanessa Bastreghi, vice sindaco e assessore allo Sport

Al via la fase finale della serie A di tennis

"Il Tennis Club Sinalunga sarà protagonista della fase finale della serie A di tennis. La presenza a questi livelli è motivo di orgoglio e di soddisfazione dal punto di vista sportivo e del territorio tutto. Possiamo affermare con certezza che siamo di fronte a una realtà consolidata che rappresenta una eccellenza nel panorama regionale e nazionale. Sui campi in terra battuta del TC Sinalunga oltre ai risultati sportivi si mette in evidenza la possibilità di un territorio intero di emergere e competere su livelli che sulla carta potrebbero sembrare irraggiungibili. Una storia di persone, di un gruppo, di una società, dei suoi dirigenti che con determinazione, capacità e competenza danno vita ad un esempio positivo a cui ispirarsi. Questo è il Circolo Tennis Sinalunga una realtà solida dove convivono competenza, serietà e passione. E’ grazie ai volontari del circolo, ai suoi dirigenti agli insegnanti alla loro competenza e passione se anche Sinalunga può offrire questa opportunità alle nuove generazioni. Adesso siamo di nuovo nel pieno dell’attività sportiva pronti ad appassionarci ed emozionarci per le sfide che ci faranno vivere i nostri atleti del Tennis club Sinalunga. Come Amministrazione Comunale credo sia importante proseguire a sostenere l’attività e la programmazione del club, perché possa continuare a regalare a tutti noi grandi risultati e incredibili soddisfazioni sportive." Così un intervento del vice sindaco e assessore allo Sport del Comune di Sinalunga, Vanessa Bastreghi.