La Polstrada a tutela degli animali: a Sinalunga salvato un cane che rischiava di essere travolto

Prosegue l’impegno della Polstrada in Toscana anche in favore degli animali, spesso intercettati ai margini delle strade o trasportati su mezzi inadeguati.Ieri mattina, la Sezione di Siena ha salvato Odi, un meticcio di 4 anni, mentre vagava lungo la Siena-Bettolle, a quell’ora molto trafficata.Alla centrale operativa della Polstrada erano giunte tante telefonate per segnalare il pericolo che l’animale finisse stritolato da auto e TIR che gli sfrecciavano accanto. Sul posto è stata dirottata una pattuglia del Distaccamento di Montepulciano che ha rintracciato l’animale vicino Sinalunga, mentre zigzagava tra una corsia e l’altra. I poliziotti, facendosi scudo con l’auto di servizio e aiutandosi con le bandierine rosse, hanno rallentato il traffico per cercare di raggiungerlo.All’inizio Odi era diffidente e non si faceva avvicinare, ma gli agenti non si sono scoraggiati, tant’è che ne hanno conquistato la fiducia. Lui a quel punto si è fatto accarezzare e dopo qualche coccola è salito sull’auto, ove è stato pure rifocillato e poi condotto presso la ASL di Torrita di Siena.Lì gli investigatori sono risaliti al padrone, di Bucine, che si era accorto della sparizione del cane la sera prima. La figlia, disperata, temeva di non poterlo più riabbracciare e il padre per ritrovarlo le ha provate tutte, mettendo pure le foto di Odi in rete. Ma la Polstrada è stata più lesta riuscendo a farlo tornare presto dai suoi cari.