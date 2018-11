E' provvisoriamente chiuso, in entrambe le direzioni, il Raccordo autostradale Bettolle-Perugia RA06, in corrispondenza del km 2.8, a Cortona, a causa di un incidente tra un mezzo pesante e un’autovettura. Il traffico è deviato con uscita obbligatoria a Foiano della Chiana.Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.