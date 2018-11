Modifiche alla Ztl e riorganizzazione della viabilità nel centro storico di Sinalunga

Il vice sindaco Bastreghi: «Una riorganizzazione che giunge al termine di un percorso di partecipazione con i cittadini»

Una sperimentazione di un anno al termine della quale sarà valutata l’efficacia del provvedimento. Sono entrate in vigore la modifica della Ztl e la riorganizzazione della viabilità nel centro storico di Sinalunga. Secondo quanto previsto la modifica della ZTL viene istituita in alcune strade incluse entro le mura storiche con la quale si introducono limitazioni al numero dei veicoli circolanti in funzione del miglioramento della qualità della vita dei residenti e della qualità dell'ambiente. In particolare si prevede la possibilità del rilascio a richiesta di permessi di transito e sosta (nei soli spazi autorizzati) per un solo nucleo familiare dei residenti o domiciliati nel centro storico; il rilascio a richiesta di permessi di solo transito a coloro che sono titolari di garage; dei residenti o domiciliati, la possibilità del rilascio di altri permessi occasionali di transito e sosta breve per esigenze varie (carico e scarico persone o merci, visite mediche, lavori), a favore dei residenti nonché dietro rilascio di apposita autorizzazione da parte della Polizia Municipale, ad altri soggetti. Il permesso permanente ha validità per 3 anni dopodiché dovrà essere rinnovato; è previsto, inoltre, l'obbligo di esposizione del permesso sul veicolo autorizzato e l'introduzione di varchi elettronici, la cui attuazione è però rimandata all'approvazione di un apposito progetto con approvazione dell'impianto da parte del Ministero come previsto dal Codice della strada.«Una riorganizzazione che giunge al termine di un percorso di partecipazione con i cittadini – spiega il vice sindaco Vanessa Bastreghi – Dopo la pubblicazione di una prima bozza e le osservazioni che ci sono pervenute, abbiamo proceduto a redigere il provvedimento sulla cui efficacia ci misureremo per la durata di un anno». Sono previste inoltre delle modifiche del regime della viabilità in altre strade del centro storico. A livello di indirizzo infatti la giunta demanda alla Polizia Municipale di adottare modifiche al regime della circolazione e della sosta in modo da razionalizzare e migliorare il sistema complessivo di viabilità nel centro di Sinalunga. Le principali sono la razionalizzazione della sosta in via Guerrazzi (strada dove è collocato anche un poliambulatorio ASL) con rideterminazione degli spazi di sosta riservata ai veicoli ASL, spazi a tempo determinato 2 ore per gli utenti del poliambulatorio e spazi a sosta libera in funzione dei residenti e in via Ciro Pinsuti; l'introduzione di un senso unico in uscita su via Vittorio Emanuele in uscita da P.zza Garibaldi su via Umberto 1° ad esclusione del martedì quando si svolge il mercato settimanale; l'introduzione di un senso unico su via Torricella (tranne nel tratto tra via Bezzeca e via Madonna della Febbre); la previsione di spazi di sosta aggiuntivi in via XX Settembre e di altri spazi a disco orario differenziati in 2 ore per gli utenti del poliambulatorio, 1 ora nel resto di P.zza Garibaldi.L’attuazione della ZTL presuppone il ritiro dei vecchi permessi e il rilascio dei nuovi permessi secondo le nuove disposizioni. Pertanto i cittadini del centro storico riceveranno a breve apposita comunicazione con l’invito a riconsegnare i vecchi permessi e a formulare domanda per il rilascio dei nuovi permessi. La nuova regolamentazione entrerà a regime non appena esaurite queste procedure di adeguamento insieme alla introduzione della segnaletica stradale verticale e orizzontale adeguata alle nuove norme laddove necessario.