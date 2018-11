La Folkloristica di Bettolle in concerto, celebra Santa Cecilia patrona dei ''musicanti''

Sabato 1 e domenica 2 dicembre l’appuntamento con i concerti degli allievi e della band

Si chiama ‘incontri musicali d’inverno’ ed è la rassegna che La Folkloristica band, come da tradizione, organizza per sabato 1 dicembre (ore 21) e domenica 2 dicembre (ore 17) a Bettolle, nella palestra delle scuole medie. Nella serata di sabato si terrà il saggio delle allieve della scuola di musica coordinato dai Maestri David Cappelletti e Marco Piattelli, mentre nel pomeriggio di domenica si terrà il Concerto di Santa Cecilia, patrona della musica, diretto dal maestro Narciso Dell'Avanzato.Il programma musicale della Folkloristica band, grazie al lavoro di decenni del Maestro Dell’Avanzato, spazia dai brani dei mitici anni '60 e dei più grandi cantautori italiani come Modugno, Celentano, Battisti, Zucchero fino ad arrivare ai ritmi sud americani, alla disco music di YMCA e Hot Stuff. La banda è composta da circa 40 musicisti coadiuvati da un settore di percussioni unico nel suo genere. La band è inoltre accompagnata dallo storico gruppo di Majorettes e di Color Guards che arricchiscono e colorano le esibizioni musicali creando un vero e proprio spettacolo. La Folkloristica di Bettolle, banda musicale che risale al 1859, dal 1970 ha introdotto il corpo di ballo delle majorettes iniziando la sua trasformazione in show band.