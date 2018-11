Sinalunga: scuole comunali, interventi di edilizia scolastica per oltre 550mila euro. Pronti progetti per accedere ai bandi MIUR e regionali

Il punto della situazione tra lavori terminati e progettazioni in corso

Un’intensa attività sull’edilizia scolastica con lavori eseguiti, progettazioni realizzate per accedere ai contributi disponibili e per l’efficientamento energetico. L’Amministrazione comunale ha prodotto un intenso piano di attività che hanno visto la realizzazione di lavori nelle scuole in particolare con il rifacimento della copertura della scuola dell’infanzia di Sinalunga per un valore di 95mila euro. Sono inoltre stati realizzati i progetti di vulnerabilità sismica della scuola secondaria di primo grado di Sinalunga e della primaria di Bettolle mentre lavori di indagini diagnostiche ai solai delle scuole per un importo di 11.500 euro sono terminati a settembre 2016. Nella scuola secondaria di primo grado di Bettolle, invece, sono stati realizzati e terminati ad inizio 2018 i lavori di rifacimento impianto elettrico, antincendio, interventi di efficientamento energetico, adeguamento igienico sanitario e superamento barriere architettoniche. Lavori interamente finanziati con contributo statale euro 436.230,98. Infine la ristrutturazione della scuola primaria di Sinalunga in via Cavour con l’adeguamento alle norme di sicurezza, agibilità, antincendio ed eliminazione delle barriere architettoniche Spesa complessiva euro 185.000 e i lavori terminati a settembre 2017.«Quella dell’edilizia scolastica è stata una delle priorità di questa amministrazione – spiega il Sindaco Riccardo Agnoletti – oltre ai numerosi interventi fatti nell’ottica di render le scuole più sicure e ambienti confortevole per i ragazzi e i docenti, ci siamo adoperati con uno straordinario sforzo progettuale per poter arrivare ad un efficientamento energetico degli edifici pubblici».«Numerosi sono i bandi a cui abbiamo preso parte con progetti cantierabili a dimostrazione dell’attenzione che poniamo su questo tema» – aggiunge Paolo Olverio, assessore ai lavori pubblici.ELENCO CONTRIBUTI RICHIESTI PER LE SCUOLE. BANDO INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIOSCUOLA PRIMARIA DI BETTOLLE Consolidamento e manutenzione straordinaria con efficientamento energetico della copertura Importo Lavori euro 150.000 - Contributo richiesto euro 110.000ASILO NIDO DI INFANZIA “L’AQUILONE” – “Adeguamento edificio alle norme di prevenzione incendi” Contributo richiesto per l’intero importo dei lavori euro 40.000ELENCO CONTRIBUTI RICHIESTI PER LE SCUOLE CONTRIBUTO EDILIZIA SCOLASTICA MIURSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BETTOLLE Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, oltre alla manutenzione straordinaria della copertura sia della Scuola che della Palestra e rifacimento della pavimentazione. Contributo richiesto per l’intero importo dei lavori euro 400.064ELENCO CONTRIBUTI RICHIESTI PER LE SCUOLE BANDO “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO” E CONTRIBUTO EDILIZIA SCOLASTICA MIURSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SINALUNGA, VIA VASARI Adeguamento edificio alle norme di prevenzione incendi e rifacimento impianto elettrico. Contributo richiesto per l’intero importo dei lavori euro 550.000SCUOLA PRIMARIA DI BETTOLLE Adeguamento edificio alle norme di prevenzione incendi. Contributo richiesto per l’intero importo dei lavori euro 170.000 comunque già finanziato nel bilancio 2018 per l’intero importo.ELENCO CONTRIBUTI RICHIESTI PER LE SCUOLE CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICISCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SINALUNGA, VIA VASARI –Lavori di efficientamento Energetico Contributo Regionale richiesto per l’intero importo dei lavori euro 900.000