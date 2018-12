Terminati i lavori di asfaltatura nella strada di via Madonna delle Grazie che collega Sinalunga a Guazzino

Altro intervento per la messa in sicurezza del manto stradale e rifacimento delle fossette laterali

Nuovi lavori di asfaltatura a Sinalunga. L’Amministrazione, sulla base degli interventi programmati, è intervenuta questa volta nella strada di via Madonna delle Grazie che collega via Boito all’abitato di Guazzino. Oltre al rifacimento del manto stradale, i lavori hanno riguardato il rifacimento delle fossette laterali. «Stiamo investendo importanti risorse su tutto il territorio comunale – spiega il Sindaco Riccardo Agnoletti – L’obiettivo è quello di intervenire sulle strade per dare maggiore sicurezza ai cittadini. Un impegno costante che proseguirà fino a fine anno».