A conferma del profondo radicamento in tutto il territorio provinciale di Siena, Caf e Patronato Acli sbarcano anche a Sinalunga. L’8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione, verrà inaugurato presso la sede della Confraternita di Misericordia un nuovo punto servizi, nato per rispondere alle esigenze di una zona, la Valdichiana senese, finora rimasta scoperta.Dopo la Messa alle ore 11 nella chiesa della Collegiata, si svolgerà la cerimonia inaugurale del centro servizi, frutto anzitutto della collaborazione con la Misericordia di Sinalunga, ma anche con altre realtà del territorio, come Azione Cattolica e Caritas della Diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Con questi soggetti, infatti, le Acli Siena hanno avviato ormai da alcuni anni un percorso comune di formazione all'insegnamento sociale della Chiesa.