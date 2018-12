Concerto di Santa Cecilia, sul palco del teatro ''Pinsuti'' di Sinalunga la Filarmonica Ciro Pinsuti

Domenica 9 dicembre ore 17.30 ad ingresso gratuito al Teatro Ciro Pinsuti

Si terrà al teatro Ciro Pinsuti il concerto di Santa Cecilia della filarmonica di Sinalunga Ciro Pinsuti. Domenica alle ore 17.30 ad ingresso gratuito i componenti della storica banda della Valdichiana, nata nel 1757, si esibiranno nel consueto appuntamento di fine anno. Una performance musicale che segue quella del ‘Concerto degli insegnanti dell’istituto musicale Ciro Pinsuti’.La filarmonica Ciro Pinsuti si è contraddistinta fin dagli esordi per le ottime capacità musicali, come testimoniano alcune importanti uscite fuori dai confini comunali (a Grosseto nel 1808 e addirittura a Torino in occasione dell'esposizione universale del 1870). A partire dal 1872 ha avuto l'onore di essere saltuariamente diretta da Ciro Pinsuti, musicista sinalunghese di fama internazionale, allievo ed amico di Gioacchino Rossini, il quale ha dato lustro e nome alla Filarmonica stessa fin dal 1888. Scioltasi a causa della seconda guerra mondiale, la Filarmonica si è ricostituita nel 1968 dedicandosi prevalentemente all' attività concertistica, con esibizioni in svariate località d' ItaliaL'Istituto Musicale Ciro Pinsuti nasce come scuola di musica per Banda circa 14 anni fa ma ha da sempre avuto attivi anche i corsi di pianoforte classico, chitarra classica e moderna e percussioni ai quali si è aggiunto il corso di canto lirico e moderno dal 2010.La Direzione della scuola di musica è affidata al Maestro Fabrizio Bai (corso di chitarra) mentre la Vice-Direzione al Maestro Rencinai Marco (Corso di Canto).L'Istituto Musicale Ciro Pinsuti si trova nella Casa del Nocio dove a gennaio di quest'anno è stato inaugurato un piccolo auditorium con l’intento di offrire un nuovo luogo culturale, dove i cittadini possono esprimere in prima persona le proprie proposte artistiche oppure semplicemente andare ad ascoltare artisti che nel corso della stagione.