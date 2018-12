Arriva il ''Mercante in Chiana'', il gioco di Natale in dialetto chianino

Domenica 16 dicembre la presentazione della nuova edizione del gioco al Circolo Frullini di Sinalunga

Dai pici all’ovo bogliolo, dalla guazza ai ciambellini: per le vacanze di Natale torna il gioco più chianino di sempre, il “Mercante in Chiana”, con quaranta carte da collezione ispirate alla vita e ai modi di dire della Valdichiana. La presentazione ufficiale del gioco, dopo l’anteprima di Torrita di Siena, avverrà domenica 16 dicembre alle ore 18:00 presso il Circolo Frullini alla Pieve di Sinalunga, con un evento dedicato alle tante persone che hanno partecipato alla costruzione del gioco.Il “Mercante in Chiana” è la versione in dialetto chianino del famoso gioco “Mercante in Fiera”, che utilizza le stesse modalità e che può essere giocato da grandi e piccini durante le festività natalizie. La nuova scatola dorata, uscita a dicembre 2018, conta quaranta nuove carte, scelte attraverso un percorso di partecipazione tra gli appassionati durante gli scorsi mesi. Le parole richiamano il passato contadino della Valdichiana, le leggende e i modi di dire, i prodotti tipici e la vita quotidiana delle generazioni più anziane, rappresentando quindi un forte richiamo alle tradizioni locali e alla loro trasmissione attraverso un divertente gioco per tutta la famiglia.La presentazione di domenica 16 dicembre sarà il momento perfetto per provare il gioco e conoscere le nuove carte. Il progetto è stato realizzato da Andrea Comunicazione in collaborazione con Valdichiana Media, mentre i disegni delle carte sono opera dell’illustratore Andrea Picciafuochi. Oltre all’evento di Sinalunga, la scatola dorata del “Mercante in Chiana” può essere trovata nelle migliori edicole e tabaccherie della Valdichiana.