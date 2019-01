''Dentro l'uomo'', a Sinalunga omaggio dell'Ensemble Flos Vocalis a De Andrè

Appuntamento al Teatro Ciro Pinsuti dall’11 al 13 gennaio

Omaggio a Faber nel ventennale della sua scomparsa. E’ quello in programma a Sinalunga da venerdì 11 a domenica 13 gennaio dal titolo “Dentro l’uomo - “è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati” organizzato dall’Ensemble Flos Vocalis con il patrocinio del Comune di Sinalunga. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Ciro Pinsuti venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle ore 17 (Per informazioni e prenotazioni: 334.3521418 /3398852366).Fabrizio De André ci lasciava esattamente 20 anni fa, ma la sua eredità espressiva, intima ed artistica continua ad essere amplificata dalla forza delle sue idee e della loro trasversalità. Il coro polifonico, Ensemble Flos Vocalis, interagirà con attori, ballerini e musicisti offrendo allo spettatore l’opportunità di rivivere uno degli eventi che più hanno segnato la storia personale di questo immenso artista capace di far comunicare ciascuno di noi con il proprio io più intimo che, preso dai ritmi frenetici della propria quotidianità, difficilmente trova il proprio spazio e la propria direzione. Tutti i pezzi sono stati riarrangiati per coro ed orchestra dal direttore artistico, maestro Gianni Bagnoli.L’Ensemble Flos Vocalis svolge attività concertistica, con repertorio sacro e profano, dal 2001, anno della sua costituzione. Ha eseguito rassegne e concerti in varie regioni italiane e all’estero ed è stato chiamato a partecipare ad alcune trasmissioni televisive nazionali. Da alcuni anni ha elaborato uno specifico programma di famosi musical (Jesus Christ Superstar, The Phantom of the Opera, West Side Story), avvalendosi di un gruppo di bravi musicisti ed ha eseguito in teatro “La buona novella” di Fabrizio De André per coro, soli, strumentisti e voce narrante. A novembre 2019 l’Ensemble Flos Vocalis, sarà impegnato in Friuli Venezia Giulia, per celebrare i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino, con il riuscitissimo “The Wall”. Accanto all’attività corale dell’Ensemble Flos Vocalis si sviluppa e riscuote consensi sempre più numerosi ed autorevoli anche l’associazione omonima, che vanta oltre 100 associati ed ha al proprio interno una scuola di musica, che offre numerosi corsi: armonia, composizione e solfeggio, canto-propedeutica musicale per bambini dai 3 anni, tastiera e pianoforte, chitarra elettrica e classica, basso elettrico, batteria e percussioni e, tra le interessanti novità del 2018, le classi di ukulele, violino e violoncello. Immancabile il laboratorio di musica d'insieme, tenuto dagli insegnanti che ogni anno si esibiscono in concerti di musica dal vivo accompagnando gli allievi della classe di canto.