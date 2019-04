Sinalunga: 155mila euro dalla Regione Toscana per la riqualificazione degli impianti sportivi

Il vice sindaco Vanessa Bastreghi: “Una risorsa economica significativa per la nostra comunità"

Il Comune di Sinalunga ha ottenuto un contributo di 155mila euro dalla Regione Toscana per la riqualificazione degli impianti sportivi. Un risultato importante e non scontato, considerato il numero di progetti candidati ai finanziamenti regionali.“A fronte di una progettualità presentata per ampliare l'offerta di spazi sportivi, la Regione Toscana ha selezionato il nostro progetto concedendo un contributo economico significativo - ha commentato Vanessa Bastreghi, vicesindaco del Comune di Sinalunga con delega allo sport -. Lasciamo ai prossimi amministratori un impegno importante da concretizzare nel territorio a beneficio delle nostre associazioni sportive e di tutti coloro che praticano sport. A nome dell’amministrazione ringrazio l'assessore regionale allo sport Stefania Saccardi per l'apprezzamento che in questi anni ha sempre concretamente dimostrato per le progettualità che abbiamo portato avanti. In questi anni l'impegno a reperire risorse economiche per il miglioramento dell'impiantistica sportiva è stato costante. Abbiamo investito risorse proprie del bilancio comunale, ma abbiamo anche presentato progetti a vari enti”.Merita ricordare, a tale proposito, l'importante contributo già concesso dalla Regione Toscana per la riqualificazione del Palazzetto dello sport e un contributo di importo minore per l’adeguamento dell’illuminazione del circolo tennis di Sinalunga; il contributo del Coni, sul bando sport e periferie, per la riqualificazione dell' illuminazione dell' impianto sportivo “Carlo Angeletti”; il contributo per l'edilizia scolastica utilizzato per la scuola secondaria di primo grado di Bettolle, che ha consentito anche di intervenire sui bagni e gli spogliatoi della connessa palestra. Inoltre, attraverso il credito sportivo è stato possibile intervenire nel rifacimento della palestra (bagni, spogliatoi e campo da gioco) della scuola secondaria di primo grado di Sinalunga; mentre per l'adeguamento dell'impianto sportivo “Carlo Angeletti” sono state utilizzate le risorse del bilancio comunale.“Non dobbiamo smettere di credere e di investire sullo sport - ha aggiunto Bastreghi - anche se in questi anni abbiamo fatto molto, rimangono ancora molti interventi da realizzare, perché lo sport non è solo campo da gioco e competizione, ma una realtà molto più complessa capace di suscitare entusiasmo, emozioni, aiutandoci a credere che tutto è davvero possibile! Il valore delle associazioni sportive e delle pratiche di attività fisica, di cui sono promotrici, è immenso. Le attività sportive sono portatrici di valori fondamentali inestimabili quali la socializzazione, l’integrazione, il benessere, e la salute."