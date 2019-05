L'Amministrazione comunale di Sinalunga contro l'accorpamento delle classi a Bettolle

"No all’accorpamento delle classi a Bettolle!". A dirlo è l’Amministrazione comunale di Sinalunga dopo aver ricevuto comunicazione dall’USP provinciale di Siena, secondo cui in vista del nuovo anno scolastico sarà apportata una modifica alle classi del plesso scolastico di Bettolle. È intenzione del dirigente provinciale effettuare un accorpamento delle classi prime della primaria in un unica classe di 32 alunni; e della secondaria in 31 alunni.Considerato i notevoli disagi che questa determinazione può provocare alla collettività di Bettolle in modo particolare per lo svolgimento della didattica, ma anche i costi per poter intervenire sulle attuali strutture scolastiche appena ristrutturate, l’amministrazione comunale si opporrà a tale decisioni, Per questo il sindaco ha convocato un incontro per lunedì prossimo con la rappresentanza dei genitori per far sentire la nostra voce forte nelle sedi opportune.È da precisare che l’incontro sarà solo di carattere istituzionale, tra l’Amministrazione comunale e le rappresentanza dei genitori istituite dalla scuola, non sono ammesse le rappresentanze politiche che avranno modo di far valere le proprie ragioni nelle opportune sedi.